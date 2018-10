Deel dit artikel:













Egmonders doen duit in zakje voor verwoeste restaurant De Klok Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

EGMOND AAN ZEE - Een kleine twee maanden geleden verwoestte een grote brand de restaurantdroom van de eigenaren van De Klok in Egmond aan Zee. Vanavond wordt er een benefietavond gehouden in het dorp om de ondernemers weer een zetje in de goede richting te geven.

De enorme brand, waarbij twee gewonden vielen, zal bij vele 'Derpers' nog vers in het geheugen staan. Binnen een tiental minuten stond het gehele pand in brand na een ongeluk met een gasfles:

Na de brand bleek al snel dat het hele restaurant gesloopt moest worden. Momenteel valt met name de grote leegte aan het Pompplein op: Direct na de brand kwamen vanuit het dorp al de eerste initiatieven op gang om geld voor de eigenaren in te zamelen. De teller liep al snel op richting de 20.000 euro en ook de jongelingen in het dorp lieten zich gelden met hartverwamende acties: Vanavond wordt er een laatste grote actie gehouden voor het restaurant onder de naam 'Voor Egmond door Egmond'. De tafels die zijn gereserveerd bij het evenement worden uit eigen initiatief bediend door het personeel van De Klok. Rob Pools, een van de eigenaren van het restaurant, geeft aan te staan popelen om weer aan de slag te mogen. De opbrengst zal morgen worden bekendgemaakt.