Uitslaande brand bij restaurant in dorpshart Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Bij restaurant De Klok aan de Smidstraat in Egmond aan Zee woedt momenteel een zeer grote brand. Het vuur is uitslaand.

De Veiligheidsregio laat weten dat meerdere blusvoertuigen onderweg zijn. In verband met de waterwinning is er opgeschaald. De omliggende panden en huizen zijn vooralsnog onbeschadigd. Wel zijn de bewoners uit voorzorg in veiligheid gebracht.

Op beelden is te zien dat er bij de brand veel rook vrijkomt. Het plein, waar het restaurant zich bevindt, staat vol met mensen.

Buurtbewoners worden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten als er hinder is van de rook. Ook vraagt de Veiligheidsregio om de hulpdiensten niet te hinderen.

Later meer