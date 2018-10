Deel dit artikel:













Uiteindelijk 22.600 euro opgehaald bij benefiet voor brand: "Bedankt, Egmonders" Foto: Frank Olthoff Foto: Frank Olthoff

EGMOND AAN ZEE - Egmond aan Zee en omgeving heeft tijdens de benefietavond eerder deze maand flink in de buidel getast. Maar liefst 22.600 euro is bijeengebracht voor de gedupeerden van de verwoestende brand in restaurant De Klok in het centrum van het dorp.