Opnieuw tegenslag aanleg snelle busverbinding HOV Gooi

HILVERSUM - Een nieuwe tegenvaller bij de aanleg van de snelle busverbinding HOV Gooi tussen Huizen en Hilversum. Het besluit over wie de trajecten door Hilversum gaat bouwen is voor de tweede keer dit jaar uitgesteld, zo melden de provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum.

De snelle bus door 't Gooi zou volgens de oorspronkelijke planning al in 2017 hebben moeten rijden, maar die planning is door grootschalig verzet en diverse tegenslagen allang losgelaten. Februari 2022 is de laatst geformuleerde eindstreep dat de bus moet rijden. Of die doelstelling wordt gehaald, is nog onzeker nu nog niet duidelijk is wie er mag gaan bouwen.



Lees ook: Gunning bouw HOV-verbinding Huizen en Hilversum aantal weken uitgesteld

De aanbesteding van de trajecten voor de vrije busbaan door Hilversum, de natuurbrug in Anna’s Hoeve en de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg gooit ditmaal roet in het eten. Een van de bouwers heeft bezwaar aangetekend en is naar de rechter gestapt. Die zaak dient eind dit jaar en begin januari 2019 wordt er een uitspraak verwacht.



Extra vertraging?

Eerdere tegenslagen dit jaar waren onder meer de vondst van asbest aan de Oosterengweg bij voorbereidende werkzaamheden, oplopende bouwkosten, het aankopen van grond duurde langer en onenigheid rondom de aanwezigheid van de beschermde Kamsalamander.

Lees ook: Provincie: HOV-busbaan nog eens drie maanden later in gebruik

De Provincie Noord-Holland zegt er samen met ProRail alles aan te doen om extra vertraging te voorkomen. "We buigen ons nu over mogelijkheden om de mijlpalen in de huidige planning intact te houden, zodat de HOV-bus toch in het voorjaar van 2022 kan gaan rijden", schrijft de provincie op haar HOV-site.