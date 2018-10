Onderzoek naar dichtgooien beschermde salamanderpoel door provincie

HILVERSUM - De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord onderzoekt of de Provincie Noord-Holland nu wel of niet de poel met de beschermde kamsalamanders op Anna’s Hoeve had mogen dempen. Zolang het onderzoek loopt, wordt er niet gewerkt in het gebied.

De Provincie heeft op 8 oktober de amfibieënpoel dichtgegooid. Dit tot grote ontsteltenis van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH). De VBAH is van mening dat de provincie heeft nagelaten de Kamsalamanders 'op voorgeschreven wijze' over te zetten naar een nieuwe poel. De provincie is echter van mening dat het alles gedaan heeft om de kamsalamanders te beschermen en dat ze geen voorschriften heeft geschonden.

De omstreden amfibieënpoel ligt op het stuk grond van de HOV-busbaan. Om hier te mogen bouwen, heeft provincie een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig en moet het aan bepaalde voorschriften voldoen. Met name de zwaar beschermde kamsalamander - het diertje staat op de rode lijst - heeft hierbij nogal een gebruiksaanwijzing.

De provincie heeft bij de aanvraag voor de ontheffing op 7 oktober 2016 beloofd dat ze in de maand mei de kamsalamanders zou afvangen als ze na de voortplantingsperiode de poel verlaten. De poel zou dan volgens het protocol worden afgezet met een raster en de amfibieën zouden dan worden opgevangen in emmers. Dit is echter nooit gebeurd.

De provincie heeft daarentegen de poel in wel in augustus 2018 leeggevist. Hierbij zijn een aantal jonge salamanders gevangen en overgezet naar een nieuwe poel. Maar volgens de VBAH is hiermee slechts een deel van de kamsalamanders gered. "De salamanders leven vooral op het land. In augustus zitten de meeste kamsalamanders helemaal niet in het water, maar in de struiken om de poel heen. Als gevolg van het dichtgooien zit het overgrote deel van de kamsalamanders nu gevangen op het bouwterrein en zal dus slachtoffer worden van de graafmachines", aldus Jelle Harder namens de VBAH.

Alle partijen gehoord

De RUD laat weten dat alle betrokken partijen in de kwestie gehoord worden. De werkwijze van de provincie wordt tegen het licht gehouden. Ook zullen ecologen ter plaatse onderzoek doen. Hoe lang het onderzoek duurt, kan de RUD op voorhand niet zeggen.

De RUD laat wel weten dat "In goed overleg tussen betrokken partijen is besloten dat er geen werkzaamheden zullen plaatsvinden hangende het onderzoek". De provincie laat hierop weten dat er van uitstel geen sprake is, omdat er sowieso nog niet gebouwd wordt. Er moet zelfs nog een aannemer gevonden worden om de bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Alleen tussen januari en mei salamanders vangen

De Vereniging tot behoud Anna’s Hoeve is blij met het onderzoek van de RUD. Volgens Harder zijn de kamsalamanders nog wel te redden als de poel alsnog wordt opengegooid en de werkzaamheden worden uitgesteld. "Tussen januari en mei gaan de kamsalamanders terug naar hun geboortegrond, naar het water van de oude poel, om zich voort te planten. Dat is het enige juiste moment om ze op te vangen door de poel af te rasteren en emmers te plaatsen. Dat moet alsnog gebeuren", vertelt Harder tegen NH Nieuws.

Het gaat volgens Harder niet om de aanleg van de HOV tegen te houden. "Waar het om gaat is dat de provincie gewoon zijn afspraken moet nakomen, anders voel je je als burger totaal niet serieus genomen", aldus Harder. "De dieren kunnen zichzelf niet verdedigen, dus dan moeten wij mensen dat maar doen."