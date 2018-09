Gunning bouw HOV-verbinding Huizen en Hilversum aantal weken uitgesteld

HILVERSUM - De definitieve gunning voor de bouw van de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum is uitgesteld met een aantal weken. Er moet extra krediet worden aangevraagd bij de Provinciale Staten, vanwege de gespannen bouwmarkt.

De bouwmarkt leidt tot hogere aanbiedingen dan verwacht, zo meldt de provincie in een persbericht. Ook heeft een van de aanbieders bezwaar aangetekend tegen de gunning. Het is nog niet duidelijk of de afhandeling van het bezwaar voor vertraging gaat zorgen.

Met de bouwopdracht wordt onder meer de aanleg van een busbaan, een natuurbrug bij Anna's Hoeve en de bouw van een dubellaagse spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg gerealiseerd.