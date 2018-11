Zaanse partijen willen extreemlinkse activist en 'idioot' vastzetten tijdens intocht

ZAANSTAD - VVD Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) willen dat de extreemlinkse leider van actiegroep 'De Grauwe Eeuw' tijdens de Sinterklaas-intocht in Zaandam preventief wordt vastgezet. Dat melden ze aan NH Nieuws.

Michael van Zeijl, zoals de activist heet, liet vorige maand weten dat hij de intocht "wil stoppen met acties". Ook zou hij provocerende uitingen hebben getoond.

Zo deelde hij op zijn Twitter-account een bewerkte foto met Sinterklaas op de plek van de vermoorde Amerikaanse president Kennedy. Ook heeft hij foto's gedeeld waarop hij een petje draagt met de tekst 'Sinterklaas Sniper' en een doelwitmarkering.

'Hersenen en botsplinters'

Vorig jaar, toen de Sinterklaas-intocht in het Friese Dokkum was, raakte Van Zeijl ook in opspraak. Hij schreef toen onder een Facebook-post dat er een prijs op het hoofd van Sinterklaas moest komen. "Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten."

De VVD en de POV willen hem, net zoals vorig jaar gebeurde, preventief in de cel zetten. Vooral nu bekend is dat demonstraties toegestaan zijn. "Het is een idioot", zo reageert POV-fractievoorzitter Harrie van der Laan. "En ik vind dat je elke gek serieus moet nemen. Vorig jaar is hij ervan afgekomen met een geldboete van 300 euro. Dat is te weinig. Zulke types moeten sneller gestraft worden."

Noodverordening

Daar sluit de VVD zich bij aan, maar zij vullen aan dat het niet bij één individu blijft. "Daarom hebben wij eerder gevraagd om een noodverordening", aldus Marianne de Boer, fractievoorzitter bij VVD Zaanstad. "We maken ons zorgen, omdat er bij de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet meer van dat soort gekke mensen betrokken zijn. Wij willen ze allemaal niet."

De burgemeester heeft nog niet gereageerd op het voorstel om Van Zeijl vast te zetten.