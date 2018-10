Actiegroep De Grauwe Eeuw wil Sinterklaasintocht "stoppen met acties"

ZAANSTAD - De actiegroep De Grauwe Eeuw is van plan om de landelijke Sinterklaasintocht van dit jaar in Zaandijk en de Zaanse Schans 'te stoppen'. Dat laat actievoerder Michael van Zeijl weten in een persbericht.

"Burgemeester Jan Hamming en het OM hebben ons niet kunnen overtuigen dat onze mensenrechten dit jaar wel gerespecteerd worden", laat Van Zeijl weten op Facebook na in gesprek te zijn geweest met de twee partijen. Demonstreren is volgens hem zinloos, dus gaat De Grauwe Eeuw, dat strijdt tegen 'de verheerlijking van de Gouden Eeuw', de intocht "stoppen met acties wanneer deze niet van alle racistische elementen is ontdaan". Wat deze acties inhouden, vertelt Van Zeijl er niet bij.

OM-woordvoerder Marleen van Fessem laat aan NH Nieuws weten dat het persbericht van De Grauwe Eeuw bij hen bekend is en er bij "mogelijke strafbare gedragingen actie wordt ondernomen". Vorig jaar werd Van Zeijl nog preventief vastgezet ten tijde van de Sinterklaasintocht in het Friese Dokkum omdat hij via Facebook had opgeroepen om Sinterklaas te doden tijdens de intocht.

Voor zover bekend is er in dit jaar nog geen aanleiding voor een dergelijke preventieve maatregel, aldus Van Fessem.

Recht op demonstratie

Ook de gemeente Zaanstad is op de hoogte van het bericht van Van Zeijl, zegt woordvoerder Geralt Lammers namens burgemeester Hamming. "Iedereen heeft het recht om te demonstreren, ook deze actiegroep. De burgemeester heeft het recht om aanvullende voorschriften voor demonstraties te eisen. Dus we houden de ontwikkelingen in de gaten. Wanneer demonstranten zich niet aan de afspraken houden, volgen er maatregelen."

Woordvoerder Lammers laat weten dat de gemeente vooral erg veel zin heeft in de optocht, ondanks dat demonstraties en de zwartepietendiscussie de boventoon voeren in de media. "Er staan straks 25.000 mensen langs de kant te kijken. Er is genoeg om naar uit te kijken. Het wordt een fantastisch feest!"

Botsplinters

Actiegroep De Grauwe Eeuw kwam vorig jaar groot in het nieuws nadat voorman Van Zeijl in aanloop naar de Sinterklaasintocht in het Friese Dokkum via Facebook een oproep deed om Sinterklaas te doden. "Zit niks anders op.. we moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten', schreef hij.

Hierop werd de voorman van de actiegroep preventief vastgezet ten tijde van de intocht. Justitie besloot hem uiteindelijk voor opruiing te vervolgen en eiste daar een taakstraf van 120 uur voor, waarvan 40 voorwaardelijk. Ook kreeg Van Zeijl een boete van 300 euro.

Het Sinterklaascomité Zaanstad werd eerder deze week bedreigd omdat zij kiezen voor Zwarte Pieten tijdens de intocht.