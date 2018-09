Zaanstad in gesprek met anti-Zwarte Piet-demonstranten

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad voert gesprekken met actiegroepen die tegen Zwarte Piet zijn. Aanleiding voor de gesprekken is de landelijke intocht van Sinterklaas, op 17 november in Zaandijk.

Er wordt in ieder geval gepraat met woordvoerders van #Geen4MeiVoorMij en De Grauwe Eeuw. Een woordvoerder van burgemeester Jan Hamming laat weten dat er met alle mogelijke demonstranten wordt gesproken "om te verkennen wat de intenties van de partijen zijn rondom de intocht". Over de inhoud van de gesprekken wil de gemeente niks zeggen.

"De burgemeester is zich bewust van de maatschappelijke discussie die speelt rond het Sinterklaasfeest en heeft aangegeven dat dit gesprek gevoerd mag worden", staat nog wel in de reactie. De gemeente zegt het maatschappelijk dialoog te willen faciliteren.

'Mensenrechtenschending'

De actiegroepen vinden dat Zwarte Piet een strafbare mensenrechtenschending is die verboden en bestreden moet worden. Ze willen niet dat Zwarte Piet "elk jaar een tintje lichter" wordt, maar dat Zwarte Piet helemaal niet meer bestaat. De organisaties willen niet dat "de racistische situatie" langer wordt gerekt.

"Duidelijk is dat als het aan burgemeester Jan Hamming ligt Zwarte Piet aanwezig zal zijn tijdens de Sinterklaas-intocht", stellen de groepen ook in het persbericht. Volgens de actiegroepen heeft burgemeester Jan Hamming in gesprekken overigens wel erkend dat Zwarte Piet racistisch is.

De burgemeester herkent zich niet in het beeld dat door de actiegroepen in het persbericht wordt geschetst. Op welk beeld hij precies doelt, wordt niet duidelijk.