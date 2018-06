Zaandijkers blij met landelijke intocht Sinterklaas: "Dit wordt groots!"

ZAANDIJK - Inwoners van Zaandijk reageren dolenthousiast op het nieuws dat de landelijke intocht van Sinterklaas in hun dorp plaatsvindt. "Dit wordt groots, voor zo'n klein dorp als Zaandijk", zegt een onderneemster. "Dit is gewoon top dat hij dit jaar hier komt."

"Superleuk, ik denk dat het voor Zaandijk heel goed is en dat we meteen weer in de picture staan", reageert iemand anders.

Bij Bakkerij het Zaanse Bakkertje zijn ze al plannen aan het smeden om de Sint zo leuk mogelijk te ontvangen. "We zijn hartstikke blij. Ons hoofd begint te exploderen van de ideeën van hoe we Zaandijk mooi gaan maken met z'n allen."

Ondanks de ongeregeldheden en demonstraties bij de intochten van de afgelopen jaren, is burgemeester Jan Hamming vooral trots dat Sinterklaas dit jaar naar Zaanstad komt. "Als er ergens in Nederland een streek is waar we dit soort discussies van harte met elkaar voeren, dan is dat in Zaanstad." Het is nog niet bekend hoe hoog de beveiligingskosten worden, maar Hamming laat weten dat veel ondernemers in de gemeente een bijdrage zullen leveren.

Ook bij de Zaanse Schans zijn ze erg blij dat de Sint voor hen heeft gekozen. "We zijn heel blij verrast dat Sinterklaas naar de Zaanse Schans komt en we zijn heel trots dat we hem mogen ontvangen", aldus Maarten van der Meer.

De goedheiligman zal op zaterdag 17 november in Zaandijk aankomen, vervolgens trekt de stoet door naar de Zaanse Schans.