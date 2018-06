Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar in Zaanstad

ZAANDAM - De landelijke intocht van Sinterklaas zal dit jaar plaatsvinden in de gemeente Zaanstad. Op zaterdag 17 november zal de goedheiligman bij de Zaanse Schans aankomen.

Dat bevestigt de gemeente Zaanstad in een persbericht. Burgemeester Jan Hamming verwelkomt die dag Sinterklaas in het historische dorp Zaandijk, waarna de stoet naar de Zaanse Schans zal trekken.

Hamming is vereerd dat Pakjesboot 12 zal aanmeren in zijn stad. "De Zaanse Schans met zijn historische molens, ambachtelijke werkplaatsen en typisch Zaanse houten huizen laat jaarlijks miljoenen bezoekers kennismaken met de Zaanse geschiedenis. We zijn ongelooflijk blij dat Sinterklaas dit oer-Hollandse decor aan de Zaan nu heeft uitgekozen voor de landelijke intocht." De NTR zal die dag rechtstreeks verslag doen van de intocht.

De laatste keer dat de landelijke intocht in Noord-Holland plaatsvond, was in 2004. Toen werd Sint ontvangen in Alkmaar.