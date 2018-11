OM wil proces-verbaal tegen Tata vanwege gele rookwolken

VELSEN-NOORD - Het Openbaar Ministerie heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gevraagd een proces-verbaal tegen Tata Steel op te maken, nadat daar dinsdag mosterdkleurige rookwolken werden uitgestoten. De GGD onderzoekt de komende tijd of de uitgestoten stoffen schadelijk voor de gezondheid zijn.

Eerder werd gemeld dat Tata Steel het incident niet of te laat had gemeld bij de Omgevingsdienst, maar dat berust volgens het staalconcern op een misverstand. De twee partijen zoeken nog uit waar dat mis is gegaan. De uitstoot werd op beeld vastgelegd:

De storing zou zeven minuten hebben geduurd: rond 11.00 uur ontsnapten er stoffen uit de fabriek, doordat een uitlaatafsluiter van de nagaskoeler niet functioneerde. Het bedrijf zegt dat de gaswolk - het zou gaan om kooksovengas - direct na het vrijkomen sterk is verdund en niet in de woonomgeving terecht is gekomen. Het staalbedrijf stelt een onderzoek in.

Het filmpje lijkt te zijn gemaakt vanaf het terrein van Tata Steel en moet dus afkomstig zijn van iemand die op dat moment op het terrein aanwezig was. Tata Steel doet hierover geen uitspraken.

Het filmpje over de uitstoot veroorzaakte veel verontwaardiging in de omgeving. Het incident volgt op klachten over grafietregens bij slakverwerker Harsco die met name Wijk aan Zee troffen.