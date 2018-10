Daar gaat 'ie dan: De Schulpengat vertrekt naar laatste 'rustplaats'

TEXEL - Door het onstuimige weer werd het nog een dagje uitgesteld, maar vandaag is het toch echt zover: De Schulpengat vertrekt voor z'n allerlaatste tochtje. Iets na 06.30 uur koos de beroemde veerboot het ruime sop richting Gent, waar de sloop gaat plaatsvinden.

De TESO bemanning vaart het schip op dit moment in zuidelijke richting langs de Noordzeekust naar Vlissingen, en vanaf daar over het kanaal richting Gent. Eenmaal op de eindbestemming wordt het materiaal van het schip voor tenminste 99% gerecycled worden.

Terugkomst

Eén onderdeel komt weer terug naar 'huis', want het stuurhuis van de Schulpengat keert in 2019 per ponton terug en zal in de toekomst onderdeel gaan uitmaken van een expositie over TESO.

De Schulpengat moest na 26 jaar trouwe dienst bij veerdienst TESO het bedrijf verlaten. Omdat veerboten eigenlijk na 25 dienstjaren vervangen moeten worden, was het de bedoeling de veerboot al in 2015 met 'pensioen' te sturen. Uiteindelijk voer de boot in 2017 de laatste tocht.

Het schip kwam in 1991 officieel in de vaart bij TESO. Toen de Dokter Wagemaker kwam, werd het als tweede schip alleen nog ingezet op drukke dagen of bij onderhoudsbeurten. Na de komst van de Texelstroom was ook die rol voorbij.

Wat rest zijn de herinneringen, zoals die van Jolanda, die haar dochter Katja ter wereld bracht op de Schulpengat. Bekijk hier een uitgebreide fotoreportage van 26 jaar De Schulpengat.

Deze reportage maakte NH Nieuws eerder over het toen naderende afscheid: