Moeder neemt afscheid van veerboot waarop kind is geboren: "De Schulpengat is haar boot"

TEXEL - Voor Jolanda Leyen is de Schulpengat, de Texelse veerboot die naar de sloop gaat, veel meer dan een schip. Het is de geboorteplek van haar dochter Katja. Dat maakt het afscheid van het schip voor hen net even wat moeilijker dan de gemiddelde Texelaar.

"Mijn dochter noemt het haar boot", zegt Jolanda Leyen tegen NH Nieuws.

Op 12 februari 2009 zat Jolanda in een ambulance die vanaf haar huis met spoed naar de veerboot reed. Haar vliezen waren gebroken en ze moest snel naar het ziekenhuis in Den Helder omdat de op dat moment nog ongeboren Katja in het vruchtwater had gepoept. Zo ver kwam Jolanda uiteindelijk niet. "We reden net de boot op en toen was ze er. Dat was natuurlijk heel bijzonder."

Haar dochter is inmiddels 9 jaar. "Ze vindt het heel jammer, want ze is er natuurlijk op geboren. Het is best wel een ding dat de boot weggaat." Jolanda en Katja zijn met de laatste vaart van de Schulpengat meegeweest. "Daar hebben we op de plek waar de ambulance stond een foto gemaakt, zoveel jaar later."

Jolanda had gehoopt dat het schip elders nog een tweede kans zou krijgen. "Ik had liever gehad dat de boot was omgebouwd of dat-ie nog gebruikt zou worden in een ander land."

De Schulpengat van veerdienst TESO vertrekt woensdagochtend vroeg naar Gent, waar de boot gesloopt zal worden. Het schip kwam in 1991 officieel in de vaart bij de TESO en heeft tot 2016 dienst gedaan.