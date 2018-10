Vertrek van De Schulpengat naar sloop met dag uitgesteld

TEXEL - Het vertrek van veerboot De Schulpengat naar de sloop wordt met een dag uitgesteld. Omdat er een stormachtige wind wordt verwacht, vindt het allerlaatste tochtje van de beroemde boot tussen Den Helder en Texel niet morgenavond, maar woensdag plaats.

De boot vertrekt dan in alle vroegte richting Gent, waar het wordt gesloopt. Dat laat de directeur van veerdienst TESO aan NH Nieuws weten. "Het is nu de bedoeling dat de boot woensdag rond 06.40 uur gaat vertrekken."

Het schip kwam in 1991 officieel in de vaart bij de TESO en heeft tot 2016 dienst gedaan. Toen de Dokter Wagemaker kwam werd het als tweede schip alleen nog ingezet op drukke dagen of bij onderhoudsbeurten. Na de komst van de Texelstroom was ook die rol voorbij. Afgelopen januari werd het schip als afscheid nog eenmaal ingezet.

Afscheid

In januari dit jaar namen Texelaars afscheid van hun geliefde veerboot: