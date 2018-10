In beeld: Texelse veerboot Schulpengat volgeladen met herinneringen naar de sloop

TEXEL - Wie heeft er niet op gezeten bij een overtocht vanaf Den Helder naar Texel: De Schulpengat. De beroemde veerboot gaat morgen, na 26 jaar in trouwe dienst te zijn geweest bij veerdienst TESO, naar de sloop. Wat rest zijn nog de foto's van een boot vol herinneringen. NH Nieuws zet de mooiste op een rijtje.

De bouw van De Schulpengat begon in 1989 in Heusden. De bouwkosten van Texels tweede dubbeldeksveerboot waren zo'n 31 miljoen euro, in die tijd nog 70 miljoen gulden. Na de afronding van de bouw in 1990, ging de veerboot begin 1991 voor het eerst overtochten varen voor de TESO. De boot is 110 meter lang, 18 meter breed en heeft een draagvermogen van 1.215 ton.

De Schulpengat heeft twee rijdekken met een middenbaan en twee zijgangen die plaats boden aan verschillende voertuigen, waaronder vrachtwagen. Op het bovenste rijdek was er plaats voor 242 personenauto's. Het aantal passagiers die op de boot konden was 1.750.

Omdat veerboten na 25 dienstjaren vervangen moeten worden, was het de bedoeling De Schulpengat in 2015 met 'pensioen' te sturen. Uiteindelijk voer de boot in 2017 de laatste tocht. Morgen gaat de boot definitief naar de sloop.

Het grootste incident op De Schulpengat was in 2015. Bij een brand in de machinekamer, was er zoveel schade aan de boot, dat die weggesleept moest worden voor onderhoud. Dit betekende dat er veel vertraging op de kade ontstond. Bijna acht bootladingen vol auto's stonden hierdoor urenlang te wachten voor de overtocht.