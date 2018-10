TESO-boot Schulpengat gaat naar de sloop

TEXEL - Veerboot Schulpengat, die jaren dienst deed tussen Texel en Den Helder zal worden gesloopt. Het schip vertrekt ergens deze maand richting Gent waar het zal worden ontmanteld. Het Schulpengat stond sinds 2016 in de verkoop.

Het schip kwam in 1991 officieel in de vaart bij de TESO en heeft tot 2016 dienst gedaan. Toen de Dokter Wagemaker kwam werd het als tweede schip alleen nog ingezet op drukke dagen of bij onderhoudsbeurten. Na de komst van de Texelstroom was ook die rol voorbij. Afgelopen januari werd het schip als afscheid nog eenmaal ingezet.

Het schip ligt nu nog in de haven bij 't Horntje. In oktober zal het schip haar laatste reis richting Gent maken. Eén van de stuurhuizen komt na de sloop op een ponton terug naar Texel waar het zal worden opgenomen als Texel Nautisch erfgoed. Waarschijnlijk krijgt het stuurhuis een plek bij museum Kaap Skil in Oudeschild.

Afscheid

In januari dit jaar namen Texelaars afscheid van hun geliefde veerboot: