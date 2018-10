Flexibele leerkracht steeds schaarser: schoolbesturen krijgen nul op het rekest

NOORD-HOLLAND - Grote regionale invalpools voor leraren raken steeds leger. Schoolbesturen nemen de invallers in vaste dienst om hun eigen tekorten op te vullen, waardoor flexibele invallers steeds moeilijker te vinden zijn.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs zeven regionale invalpools.

Het schooljaar is pas net begonnen, maar nu al moeten invalpools regelmatig nee verkopen aan schoolbesturen die op zoek zijn naar een vervanger. "We konden in de eerste week al niet voldoen aan een aanvraag van een school, dat is nog nooit eerder gebeurd", vertelt een bestuurder van een invalpool.

Bij het merendeel van de invalpools is een derde van het personeelsbestand vertrokken. In sommige gevallen gaat het om meer dan honderd docenten. De leraren gaan vaak aan de slag bij een school waar ze eerder al op invalbasis hebben lesgegeven, aldus de NOS.

Medio september maakte scholenkoepel Zaan Primair bekend dat het overwoog om als oplossing voor het lerarentekort een vierdaagse schoolweek in te voeren. Vorige week bleek het tekort bij ten minste één basisschool van die koepel zo nijpend dat die school - ondanks waarschuwingen van de minister - tussen de herfst- en de kerstvakantie een vierdaagse schoolweek invoert.

