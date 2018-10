Zaanse basisschool negeert waarschuwing minister en voert vierdaagse schoolweek in

ZAANSTAD - Op z'n minst één school van de scholenkoepel Zaan Primair kan het lerarentekort niet meer aan. Zij hebben besloten minimaal tot Kerst een vierdaagse schoolweek in te voeren.

Dat laat directeur Niko Persoon weten aan NH Nieuws. De vierdaagse schoolweek gaat in na de herstvakantie. Die is van 20 tot en met 28 oktober. Welke school het precies is, wil de koepelorganisatie niet zeggen.

Ouders ingelicht

De basisschool in de Zaanstreek heeft vandaag de ouders van de kinderen van groep 5 ingelicht. De kinderen gaan zeven weken lang op vrijdag niet naar school en eenmalig een halve dag op vrijdag.

Genoodzaakt

Eerder liet de directie van de overkoepelende organisaties Agora en Zaan Primair weten genoodzaakt te zijn om die vierdaagse schoolweek in te voeren.



Daarop reageerde minister Arie Slob van Onderwijs middels een brief aan de Tweede Kamer dat een structurele vierdaagse lesweek niet is toegestaan en ook niet wordt gedoogd. Wel biedt de wet scholen de mogelijkheid om zeven keer per jaar een lesweek van vier dagen te hebben. Daar maakt deze school nu gebruik van, al zitten ze met die halve dag net boven de limiet. "Dat dit van de wet niet mag, nemen we aan, maar we kunnen er helemaal niets mee", aldus de directeur van Zaan Primair Niko Persoon tegen NH Nieuws. Agora en Zaan Primair beheren samen 95 procent van de Zaanse scholen.

Of er meer scholen een vierdaagse schoolweek invoeren, wil Persoon niet zeggen. Eerder zeiden hij en de directie van Agora al dat een vierdaagse schoolweek het meest positieve scenario is. Als er nog meer concessies gedaan worden, gaat de kwaliteit van het onderwijs er te erg onder lijden, waarschuwden ze.

NH Nieuws maakte vorige maand een reportage over de situatie in Zaanstad: