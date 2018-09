Een op de vijf Noord-Hollandse basisscholen heeft te weinig leerlingen

NOORD-HOLLAND - Bijna één op de vijf Noord-Hollandse basisscholen heeft te weinig leerlingen. Van de 890 basisscholen komt 18,2 procent niet aan de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) vastgestelde norm. En dat percentage neemt de komende vier jaar alleen maar verder toe.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Waar landelijk dit jaar bijna 900 scholen onder de norm zitten, neemt dat aantal de komende vier jaar naar verwachting met 228 scholen toe, een groei van ruim twintig procent.

Bij het vaststellen van de norm baseert het ministerie zich op het aantal in de gemeente woonachtige kinderen. Daarom ligt de norm voor scholen in verstedelijkte gebieden als Haarlem en Alkmaar hoger dan voor scholen in bijvoorbeeld Drechterland of Opmeer.

Drie jaar onder de norm

Vanaf dit jaar gelden nieuwe normen, die de omroep heeft vergeleken met het aantal ingeschreven leerlingen. Daaruit blijkt onder meer dat van de 890 Noord-Hollandse basisscholen er 162 (18,2 procent) onder de norm zitten. Als een school drie jaar aaneengesloten niet aan de norm komt, krijgt de school geen geld meer en dreigt sluiting.

Toch zijn er ook scholen die langdurig onder de norm zitten, maar wel gewoon geld blijven ontvangen. Dat kan voorkomen als die school als enige school in de gemeente een levensbeschouwelijke stroming vertegenwoordigt, of als het overkoepelende schoolbestuur in dezelfde gemeente grotere scholen runt.

Toename

Uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, komen er de komende vier jaar naar verwachting 32 Noord-Hollandse basisscholen bij die de norm niet halen. Een groot deel van die toename komt op conto van Haarlemmermeer, Medemblik en Schagen, die elk op vier scholen het aantal leerlingen onder de norm zien zakken.

Opvallend is dat sommige gemeenten in sterk verstedelijkte gebieden het aantal scholen dat onder de norm zit de komende vier jaar juist zien afnemen. Waar van de 206 Amsterdamse basisscholen er momenteel 54 onvoldoende leerlingen in huis hebben, zijn dat er in 2022 naar verwachting 48. Ook in Amstelveen daalt het aantal scholen met een leerlingentekort, om precies te zijn van drie naar twee.

Stede Broec

Toch blijkt de mate van verstedelijking geen betrouwbare graadmeter. Van de acht basisscholen in Stede Broec zitten er momenteel nog twee onder de norm, terwijl dat er in 2022 nog maar één is. In steden als Alkmaar en Haarlem - met respectievelijk 38 en 37 basisscholen waarvan er acht en vijf te weinig leerlingen hebben - komt er de komende vier jaar een school bij de norm niet haalt.

Benieuwd of de basisschool bij jouw om de hoek de norm haalt? Zoek dan via de tool van RTL Nieuws op de naam van de school.