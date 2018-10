Geschokte reacties om gevangenisvideo Zaanstad: "Als je niet ingrijpt, vallen er doden"

ZAANSTAD - Op de uitgelekte video vanuit de gevangenis van Zaanstad wordt vandaag geschokt gereageerd. "Kamerleden zullen echt wel beseffen dat dit een aanfluiting is en dat als ze niet hard ingrijpen er doden zullen vallen. Want zover gaat het", aldus misdaadjournalist Gerlof Leistra.

Op de beelden is te zien hoe gevangenen feestvieren en smartphones en drugs in hun bezit hebben. "Het is levensgevaarlijk. Personeel kan onder druk worden gezet. Foto's van personeelsleden kunnen naar buiten gebracht worden; ze kunnen hun zaak sturen, informatie laten verdwijnen.. Het is een blamage voor de Dienst Justitiële Inrichtingen", vindt Leistra.

'Ontwerp deugt niet'

Het complex in Zaanstad is sinds 2016 in gebruik en zou één van de veiligste gevangenissen van Europa moeten zijn. Toch loopt er mogelijk corrupt personeel rond en - aldus Leistra - deugt het ontwerp niet. "Wat mij meteen opviel is dat de luchtplaatsen en sportvelden aan de buitenkant zitten. Waarom niet aan binnenkant? Je gooit heel makkelijk spul over de muur."

Opmerkelijk is bovendien dat er momenteel maar één hond in heel Nederland is die getraind is in het opsporen van telefoons in cellen. "Natuurlijk hoort er in elke gevangenis zo'n hond te zijn", aldus Leistra.

Minister Dekker heeft inmiddels laten weten dat de vijf gedetineerden die op het filmpje te zien zijn in de isoleercel zitten en straf krijgen. Daarnaast zijn er drugs en telefoons aangetroffen in de cellen en wordt onderzoek gedaan naar het personeel.