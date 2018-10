Deel dit artikel:













Vijf Zaanse gedetineerden in isoleercel na drugsfeest Foto: ANP / Beeldbewerking NH

ZAANSTAD - De vijf gedetineerden die te zien zijn op beelden van een feestje met drugs in de gevangenis in Zaanstad, zitten in de isoleercel. Daarmee is de kous nog niet af, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten.

"Er staan straffen op het in bezit hebben van dit soort dingen", waarschuwt Dekker. "En die gaan ze ook krijgen. Je gaat naar de gevangenis voor straf en niet om een feestje te vieren." Lees ook: John van den Heuvel: 'Personeel smokkelt drugs en telefoons Zaanse gevangenis in' De afdelingen waar de beelden zijn geschoten, zijn gisteren binnenstebuiten gekeerd. Daarbij zijn drugs en mobiele telefoons met camera gevonden. "Dingen die we niet in een gevangenis willen hebben." "Niets uitsluiten"

Beelden van feestende gedetineerden, die door henzelf waarschijnlijk zijn gedeeld met familie en vrienden, vielen in handen van De Telegraaf. Dekker "kan echt niet zeggen" of gevangenbewaarders een oogje hebben dichtgeknepen of de gedetineerden zelfs hebben geholpen, maar "sluit helemaal niets uit." 💬 Whatsapp ons!

