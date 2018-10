John van den Heuvel: 'Personeel smokkelt drugs en telefoons Zaanse gevangenis in'

ZAANSTAD - Volgens misdaadjournalist John van den Heuvel is er geen twijfel over mogelijk: de drugs en smartphones die in de Zaanse gevangenis zijn aangetroffen, moeten zijn binnengesmokkeld door het personeel.

Dat laat hij vandaag aan NH Nieuws weten, naar aanleiding van beelden van De Telegraaf. De krant zette een video online waarin te zien is hoe gedetineerden aan het feesten zijn. Ze gebruiken volop drugs en lijken ook alcohol te drinken, tot onsteltenis van Van den Heuvel: "Dit zijn niet de beelden die je niet wil zien uit de gevangenis."

Lees ook: Uitgelekte video uit Zaanse gevangenis: 'Feesten, blowen en drinken'

Volgens de misdaadjournalist is het vooral opmerkelijk dat gedetineerden zo makkelijk aan smartphones zijn gekomen: "We kennen al langer de verhalen dat in Nederlandse gevangenissen drugs vrij makkelijk te verkrijgen zijn. Dat er ook op grote schaal smartphones te krijgen zijn waarmee ze elkaar, maar ook bewaarders kunnen filmen, dat is helemaal niet de bedoeling."

Zorgelijk

De gevangenis is sinds 2016 in gebruik en zou één van de veiligste gevangenissen van Europa moeten zijn. Volgens Van den Heuvel moet het probleem dan ook liggen bij de cipiers. "Ik heb informatie van gedetineerden dat bewakend personeel onderdeel is van de smokkeloperatie. Ze worden betaald om drank en drugs en telefoons binnen te krijgen. Een smartphone smokkel je niet heel makkelijk naar binnen. Het kan haast niet anders dan dat dat door bewakend personeel is gedaan."