Wat is een telefoonhond en waarom zet de Zaanse gevangenis haar in?

ZAANSTAD - Telefoonhond Amy gaat helpen om gesmokkelde telefoons in de Zaanse gevangenis op te sporen. Aanleiding zijn videobeelden van feestvierende gedetineerden, die ondanks het verbod op telefoons zijn verspreid.

Het Justitieel Complex Zaanstad zou één van de modernste en meest beveiligde gevangenissen van Nederland moeten zijn. Toch is er op videobeelden, die gisteren uitlekten, te zien hoe gedetineerden het wel erg bont maken.

Er wordt volop gefeest en - naar het lijkt - flink geblowd en gedronken in de gevangenis. Bovendien zijn de taferelen ook nog gefilmd met een telefoon met internetverbinding. "We gaan daarom een strenger regime voeren", bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NH Nieuws.

Extra zoekacties

"Dat doen we door extra zoekacties, die ook al wat hebben opgeleverd", aldus de woordvoerder. Opvallend is dat er naast een drugshond, ook een telefoonhond wordt ingezet tijdens de acties.

Het gaat om Amy, tot nog toe de enige telefoonhond van Nederland. "Ze reist daarom het hele land door. Vorig jaar deden we ook al een proef met haar in de Zaanse gevangenis, die zeer succesvol is gebleken."

"Kat- en-muisspel"

Amy is getraind om de speciale geur die telefoons afgeven te ruiken. En met succes: zo wist de telefoonhond in een Brabantse gevangenis 15 gsm's op te sporen binnen vier maanden.

Een groot aantal, waardoor het wel erg gemakkelijk lijkt om telefoons binnen te smokkelen. Maar het gaat dan ook niet altijd om smartphones, benadrukt de woordvoerder.

"Soms zijn het telefoons zo groot als een pink, die inwendig naar binnen worden gebracht", vertelt de woordvoerder. Criminelen hebben volgens haar 'alsmaar nieuwe technieken', waar justitie dan weer op in moet spelen. "Het blijft daardoor een kat- en-muisspel."

Gsm-paraplu

Justitie zet daar zelf op in door het aantal telefoonhonden uit te breiden. Binnenkort doet de tweede hond examen. Of elke gevangenis binnenkort een eigen telefoonhond krijgt, is nog maar de vraag. "Het kost veel tijd om een telefoonhond op te leiden. Maar we breiden wel uit."

Ook wordt er een proef gedaan met een zogenoemde gsm-paraplu. Binnen deze 'paraplu' kunnen alle telefoonsignalen worden gedetecteerd.

Een mogelijk probleem is wel dat gedetineerden soms ook hulp lijken te krijgen van beveiligers. Misdaadjournalist John van den Heuvel beweerde eerder dat het personeel van de Zaanse gevangenis drugs en telefoons naar binnensmokkelt. "Deze bewering wordt meegenomen in het onderzoek", stelt de woordvoerder van justitie.

