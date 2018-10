Probleemgarage in centrum Purmerend al vier jaar over houdbaarheidsdatum

PURMEREND - Volgens de gemeente Purmerend is parkeergarage ‘t Lammetje, niet ver van de Koemarkt in het centrum van de stad, aan het einde van haar levensduur. Sterker nog: eigenlijk had de garage vier jaar geleden al moeten worden gesloten.

In de parkeergarage zijn recentelijk constructiefouten ontdekt. De bovenste etage van de parkeergarage werd hierom halverwege vorige maand plotsklaps gesloten. Dat was niet voor het eerst: in de afgelopen twee jaar gebeurde dit al twee keer eerder.

Oorspronkelijke sluitingsdatum in 2014

De parkeergarage werd in 2009 in principe voor vijf jaar neergezet. Maar door de parkeerdrukte in de stad werd besloten de garage langer open te houden. Nu laat de gemeente weten dat de uit een recente inspectie is gebleken dat de parking "in haar huidige opzet aan het einde van haar levensduur is gekomen".

Toch gaat het gebouw nog niet dicht. De gemeente gaat een aantal herstelwerkzaamheden uitvoeren zodat het in ieder geval tijdens de feestdagen weer gebruikt kan worden. Hierna wordt gekeken naar een “meer structurele parkeeroplossing” voor de binnenstad.

Week lang werkzaamheden

Aanstaande maandag starten de herstelwerkzaamheden. Vanmiddag worden er al borden geplaatst om de werkzaamheden aan te kondigen. Vanaf zondagavond 22.00 uur worden de bovenverdiepingen afgesloten, zo meldt de gemeente. De werkzaamheden duren ongeveer een week.