Deze Noord-Hollandse parkeergarages kampen met mankementen

NOORD-HOLLAND - Schuivende vloerplaten, bezwijkende liggers en gestutte muren: verschillende parkeergarages in onze provincie kampen met ernstige mankementen. In Haarlem en Purmerend leidde dit tot maatregelen. In Wormerveer was het te laat: daar stortte de boel vanmiddag in elkaar. NH Nieuws zet de verschillende gebreken op een rij.

Haarlem

Na het instorten van een parkeergarage in Eindhoven vorig jaar, is er een landelijk onderzoek geweest naar de kwaliteit van de parkeergarages. Dat leidde tot een negatieve uitkomst voor de garage aan het Marsmanplein in Haarlem. De gemeente heeft toen tijdelijke ondersteuningen toegevoegd en nu, ruim een jaar later, is "het aan de eigenaar om verder iets te doen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

"Er moet iets gebeuren, maar wat, dat is is vooralsnog niet helder. In de tussentijd is er geen gevaar, want de boel is goed gestut. Wel hebben ondernemers er last van dat er minder parkeerplekken zijn", aldus de woordvoerder.

Kijk hier naar hoe de ondernemers en winkeliers reageren het maandenlang sluiten van de parkeergarage.



De planning is dat de vastgoedondernemer begin 2019 start met het renoveren van de parkeergarage.

Purmerend

Gisteren sloot de gemeente Purmerend de bovenste verdieping van parkeergarage 't Lammetje. Reden hiervoor is dat er teveel bewegingsruimte zit tussen de vloerplaten. Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn: de garage is al twee keer eerder gesloten in de afgelopen twee jaar.

De gemeente Purmerend ziet na de ingestorte garage in Wormerveer geen reden om de garage volledig te sluiten. "Natuurlijk zijn we heel erg geschrokken van wat er is gebeurd, en de veiligheid gaat voor alles, maar dit zijn twee verschillende situaties", zegt woordvoerder Pauline Lodewegens tegen NH Nieuws.

Direct gevaar is er niet. "Maar ik kan me wel voorstellen dat er nu meer vaart wordt gezet achter het onderzoek."

Kijk hier naar hoe de parkeerders reageren op de slechte staat van de garage.



Wormerveer

Vanmorgen stortte de parkeergarage boven de DekaMarkt aan Plein 13 in Wormerveer in elkaar. Oorzaak hiervan is een zwakke stalen ligger die het heeft begeven, blijkt uit de eerste bevindingen van het onderzoek. Er vielen wonder boven wonder geen slachtoffers. Het is onbekend hoe groot de schade aan het pand is, maar de supermarkt blijft voorlopig dicht. Mensen kunnen voorlopig ook ook niet bij hun auto in de garage.

Kijk hier naar de beelden van de ingestorte garage in Wormerveer.