Weer fouten in constructie Purmerendse parkeergarage: bovenste verdieping gesloten Foto: AS Media

PURMEREND - Parkeergarage 't Lammetje in Purmerend moet op last van de gemeente zijn bovenste verdieping sluiten. Uit een inspectie is gebleken dat er te veel bewegingsruimte tussen de vloerplaten is. Het niet voor het eerst dat er problemen zijn: de garage is al twee keer eerder gesloten in de afgelopen twee jaar.

'T Lammetje is nu alleen te gebruiken op de begane grond en de eerste verdieping. De auto's op de bovenste verdieping kunnen nog worden weggehaald. Lees ook: Parkeergarage Purmerend uit voorzorg gesloten na loslaten klem In mei van dit jaar moest de complete garage dicht. De gemeente deed dit uit voorzorg, omdat er een klem van een vloerplaat op de eerste verdieping losliet. De garage werd vorig jaar ook al afgesloten omdat er een probleem was met de bevestiging van de vloerplaten. Er kon toen vijf dagen niet geparkeerd worden in 't Lammetje.