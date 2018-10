"Burgemeester Haarlem kiest voor harde lijn tegen criminaliteit"

HAARLEM - De recente bedreigingen aan het adres van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen hebben mogelijk te maken met zijn harde aanpak van criminaliteit. Dat zegt NH Nieuws-verslaggever Dimitri Walbeek.

Vanmorgen stonden voor het stadhuis op de Grote Markt in Haarlem zwaarbewapende agenten. Volgens het Openbaar Ministerie is er "reden tot zorgen" over de veiligheid van de Haarlemse burgemeester. Eerder werd al duidelijk dat het woonhuis van Wienen wordt beveiligd.

Lees ook: Haarlemse burgemeester zwemt sponsortocht zij-aan-zij met agent na bedreiging

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen uit welke hoek de bedreiging komt. Duidelijk is dat Wienen, die in september 2016 burgemeester werd, gekozen heeft voor een harde lijn tegen criminaliteit. Zo sloot hij een clubhuis van motorclub Hells Angels. In juli van dit jaar rolde Wienen een illegaal casino op in zijn stad. In een horecazaak, Big Mouse, bleek op grote schaal te worden gegokt. "Dat zou de reden kunnen zijn waarvoor hij bedreigd wordt", aldus verslaggever Dimitri Walbeek.

In de onderstaande video legt onze verslaggever uit uit welke hoek de bedreiging kan komen: