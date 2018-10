Deel dit artikel:













Zwaarbewapende agenten voor stadhuis Haarlem na bedreiging burgemeester Foto: NH Nieuws / Dimitri Walbeek Foto: NH Nieuws / Dimitri Walbeek

HAARLEM - In het centrum van Haarlem is op dit moment een politie-actie gaande. Voor het stadhuis op de Grote Markt staan agenten met onder meer kogelvrije vesten en zware wapens. Ook lopen er veel agenten 'in burger', zo ziet onze verslaggever.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de grote politie-aanwezigheid te maken met bedreigingen aan het adres van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. Hij is op dit moment op het stadhuis voor overleg met de wethouders. Om wat voor bedreigingen het precies gaat, kan het Openbaar Ministerie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er "reden tot zorgen". Het stadhuis op de Grote Markt wordt sinds vanochtend vroeg zichtbaar beveiligd. Zwemtocht

Eerder werd al besloten de woning van de burgemeester te beveiligen. Ook moest hij een sponsorzwemtocht zij-aan-zij zwemmen met een beveiliger. 💬 Whatsapp ons!

