Haarlemmers geschrokken na bedreigingen aan de burgemeester

HAARLEM - De woning van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen wordt nu ruim een week beveiligd door de politie. Dat heeft Wienen via een email bekend gemaakt aan de raad. GroenLinks-fractievoorzitter Robbert Berkhout reageert geschrokken: "Dit nieuws komt wel heftig binnen."

De fractievoorzitter van GroenLinks had de burgemeester direct een bericht gestuurd na het nieuws over de bedreigingen: "Ik heb hem veel sterkte gewenst. Het is verschrikkelijk. Iemand moet gewoon in vrijheid zijn beroep mogen uitoefenen. Het komt als een klap binnen dit nieuws."

Lees ook: Woning Haarlemse burgemeester bewaakt: "Reden om ons zorgen te maken over zijn veiligheid"

Via een beveiligscamera en door politieagenten wordt de ambtswoning van burgemeester Jos Wienen nauwlettend in de gaten gehouden. "Er komt de hele dag en nacht veel politie langs en zelfs politie in burger. Als je dit zo allemaal ziet moet het haast wel ernstig zijn." zegt één van de buren van Wienen.

Een winkelier uit de straat is onder de indruk van de politieaandacht: "Ik zie hem normaal gesproken hier gewoon wandelen met zijn hondje, dat zoiets nu niet kan is echt hard. Ik voel me zelf niet onveilig eigenlijk, misschien is de omgeving nog nooit zo veilig geweest. Maar het zou niet erg zijn als de politie aandacht wat minder kan en iedereen hier weer normaal kan leven."

De buurman van Wienen vindt de bedreigingen schandalig: "Het is zoals het is, maar bizar is het wel. Het is erg voor hem en ook voor zijn hele gezin."

Deelname burgemeester aan City Swim Fight Cancer

De naam van Wienen staat nog steeds op de deelnemerslijst van de sponsorzwemtocht die morgen gehouden wordt in het water van Haarlem. Vooralsnog doet hij gewoon nog mee aan het estafetteteam waar meerdere Haarlemse politici aan mee doen.