Woning Haarlemse burgemeester bewaakt: "Reden om ons zorgen te maken over zijn veiligheid"

HAARLEM - De woning van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen aan de Bakenessergracht wordt bewaakt.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. "We hebben reden om ons zorgen te maken over de veiligheid van de burgemeester, daarom hebben we maatregelen genomen".

Over de aard en herkomst van die bedreigingen doet de woordvoerder geen uitspraken, maar de maatregelen zijn 'sinds enige tijd van kracht'.

Wienens naam staat op de deelnemerslijst van de Haarlem City Swim to Fight Cancer, een sponsorzwemtocht voor onderzoek naar kanker die zondag wordt gehouden. De organisatie laat weten dat de ontwikkelingen vooralsnog geen gevolgen hebben voor zijn deelname en hij 'gewoon zal meezwemmen met zijn estafetteteam'