"Tuurlijk!": Inwoners Blaricum en Laren enthousiast over samenvoeging met Utrecht

LAREN - De gemeenten Blaricum en Laren bij de provincie Utrecht? "Ja, tuurlijk!", luidt een reactie van een bewoonster uit Laren. NH Nieuws ging in beide dorpen de straat op om te peilen hoe de bewoners tegenover een 'verhuizing' naar de provincie Utrecht staan.

'Geen fusie met Huizen'. Dat is de slogan die beide gemeenteraden al een tijdje uitdragen. Dat is niet nieuw, maar vandaag deden de Gooise dorpen er nog een schepje bovenop. Om de samenwerking met de Utrechtse gemeente Eemnes, de zogenoemde BEL-gemeenten, te behouden, willen de gemeenten onderdeel worden van de provincie Utrecht.

De provincie Noord-Holland wil de Gooise lappendeken aan gemeenten terugbrengen van zeven naar drie. Blaricum en Laren zouden dan moeten fuseren met Huizen. Maar daar zitten de inwoners van Laren niet op te wachten, blijkt uit deze video:



De fusie met Huizen zou mogelijk een opmaat zijn naar een nog grotere fusie: een gemeente Gooistad, waar Hilversum het centrum van gaat vormen.

Een goed idee? Dit vinden de bewoners van Blaricum daarvan!



De provincie Noord-Holland reageert lacherig om de Gooise Galliërs die dapper weerstand blijven bieden. "Ik heb met een glimlach kennis genomen van de grote woorden", vertelde een gedeputeerde eerder vandaag aan NH Nieuws.

Uit de stemming van de gemeenteraad in Blaricum bleek gisteren dat een meerderheid voorstander is van de overstap naar provincie Utrecht. Gemeente Laren stemt vanavond over de 'overstap' en de colleges van beide gemeenten buigen zich op een later moment over de moties.