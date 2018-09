Provinciebestuur lacht om uittredingsplannen Blaricum en Laren: "Grote woorden"

LAREN - De provincie vindt dat de wens van de gemeenten Blaricum en Laren om Noord-Holland de rug toe te keren en zich aan te sluiten bij Utrecht op verkeerde aannames berust. "De provincie Noord-Holland staat een goede samenwerking, óók als die over grenzen gaat, niet in weg."

Dat laat gedeputeerde bestuurlijke ontwikkeling Jack van der Hoek, in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten. "Ik heb met een glimlach kennis genomen van de grote woorden en vergelijkingen die gebruikt worden om de wens om uit te treden uit de provincie kracht bij te zetten", aldus de gedeputeerde.

Gisteren maakten de gemeenteraden van de Blaricum en Laren bekend liever bij Utrecht dan bij Noord-Holland te horen, om zo de samenwerking met de Utrechtse buurgemeente Eemnes in stand te houden. Als de door de provincie gewenste fusie tussen Blaricum, Laren en Huizen doorgaat, zal dat volgens de raden tot gevolg hebben dat de stekker uit de samenwerking met Eemnes (BEL-gemeenten) wordt getrokken.

Lees ook: Blaricum en Laren willen bij Utrecht: "Af van de dwingelandij van Haarlem"



"Dan kunnen de medewerkers wellicht op straat komen te staan", luidden de twee gemeenteraden de noodklok in een gezamenlijk persbericht. "Een vreselijk vooruitzicht voor hen die daar nu werken of eventueel zouden willen solliciteren."

'Voorbarig'

Gedeputeerde Van der Hoek noemt dat doemscenario 'buitengemeen voorbarig'. Bovendien zijn die aannames niet gebaseerd feiten, schrijft hij. Een fusie met Huizen betekent volgens hem niet dat de vergevorderde ambtelijke samenwerking tussen Blaricum, Laren en Eemnes per se een halt wordt toegeroepen.

"Sterker nog: daar is onze inzet, het versterken van de bestuurskracht in de regio, op gericht. Het is goed te zien dat dit thema leeft in de regio. Dus, laten we het nieuwe landelijk beleidskader Herindeling - waar minister Ollongren aan werkt - afwachten voordat we elkaar met dit soort kanonnen met losse flodders bestoken."

Verkiezingsprogramma

Bovendien verbaast het Van der Hoek dat de partijen hun wens kenbaar maken zonder daarvoor hun oor te luisteren te hebben gelegd bij de inwoners van de betreffende gemeenten. "Ik vraag me af bij wie dit in het verkiezingsprogramma stond."

💬 Reactie provincie Utrecht

"Op dit moment heeft de provincie Utrecht geen rol in dit proces. Het is, vooralsnog, een wens van Blaricum en Laren om tot de provincie Utrecht te gaan behoren. Formeel ligt hier nog geen opdracht van de raden aan de colleges aan ten grondslag, om ook daadwerkelijk het verzoek tot grenscorrectie in te dienen. Blaricum en Laren hebben ook geen formeel verzoek tot een verkenning of gesprek bij de provincie Utrecht ingediend."