De grote finale: opnieuw staande ovatie voor Glennis Grace in America's Got Talent?

AMSTERDAM - De Noord-Hollandse Glennis Grace staat vannacht in de finale van America's Got Talent. De zangeres behaalde meer stemmen dan haar twee directe concurrenten en volgens jurylid Simon Cowell was de finaleplaats dik verdiend. De winnaar gaat er vandoor met een miljoen dollar en een show in Las Vegas.

Vorige week blies ze de jury omver in de live-uitzending met het nummer This Woman's Work van zanger Maxwell zong. Daarmee stelde ze haar finaleplek veilig.

De finale is verdeeld over twee avonden, die vannacht en morgennacht om 02.00 uur Nederlandse tijd van start zullen gaan. Er staat haar stevige concurrentie te wachten, variërend van stand-upcomedians tot acrobaten en van een goochelaar tot een operazanger.

Eerder kondigde Glennis al aan vandaag een eigen liedje te doen en woensdagnacht tijdens het stemmen een duet te gaan doen. Met wie dat duet zal zijn en welke nummer ze vannacht gaat zingen, blijft nog even spannend.

Roet in het eten?

Dit weekend trapte het programma Zondag Met Lubach af met een satirisch filmpje

van de Jordanese zangeres: "Hopen dat dit niet overwaait." De Amerikanen smullen namelijk van de 'single mom with a dream', terwijl we haar in Nederland toch eerder kennen als een succesvolle zangeres. Glennis heeft hier zelf nog geen reactie op gegeven.

Glennis-fan en presentator Henny Huisman blijft haar in ieder geval op de voet volgen. Hij is Grace sinds haar deelname aan de Soundmixshow in 1994 - die hij zelf presenteerde - altijd blijven volgen. Of ze gaat winnen kan Henny niet inschatten: "Gaat Amerika kiezen voor iemand uit eigen land? Of vallen ze voor iemand met een emotioneler verhaal? Dat is afwachten. Ik weet één ding: als het alleen om talent zou gaan, zou ze winnen!"

Wie vannacht in ieder geval gaat kijken is de Volendamse superfan Ger Tuijp. Ook hij volgt haar sinds haar optreden bij de Soundmixshow: "Voor mij is ze al een winnaar."