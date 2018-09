Arjen Lubach trapt af met kritisch filmpje Glennis Grace: "Hopen dat dit niet overwaait"

AMSTERDAM - In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Zondag Met Lubach was gisteravond veel aandacht voor zangeres Glennis Grace. De Amsterdamse diva staat morgen in de finale van de talentenjacht America's Got Talent.

De Amerikanen smullen van de 'single mom with a dream'. In Nederland kennen we de geboren en getogen Jordanese toch eerder als gevierd zangeres. En dat was reden voor Arjen Lubach om er een satirisch filmpje over te maken.

Dat werd hem echter niet door iedereen in dank afgenomen. Op Twitter reageren mensen verontrust. "Als dit filmpje overwaait naar Amerika kan ze het wel vergeten in de finale", zegt een Twitteraar. Iemand anders reageert: "Oef gaat dat filmpje van Lubach de winst van Glennis Grace in de weg staan?".

Een andere Twitteraar is minder subtiel en rekent af met de houding van Lubach:

Toch kan het filmpje ook rekenen op veel lof. Volgens andere kijkers slaat het filmpje namelijk de spijker op zijn kop:

Glennis zelf heeft niet gereageerd op alle commotie. Ze staat in de nacht van 18 op 19 september in de finale, die live op de Amerikaanse zender NBC wordt uitgezonden. In Nederland is de uitzending niet live te volgen. Terugkijken kan zodra de uitzending online wordt gezet.

Bekijk hieronder het veelbesproken fragment van Zondag Met Lubach: