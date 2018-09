Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Henny Huisman over Glennis: ''Ze gaat door naar de finale'' Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Vannacht strijdt Glennis Grace voor een plek in de finale van America's Got Talent en dit is niet de eerste talentenjacht waar ze aan mee doet. In 1994 won ze met een optreden als Whitney Houston. ''Toen al had ze die stem, en die heeft ze nog steeds,'' aldus Henny Huisman, oud-presentator van de Soundmixshow.

Slechts 15 jaar oud was de kleine Glennis en volgens Henny maakte ze veel indruk. ''Het was een imitatiewedstrijd en sommigen moesten hiervoor hun stem forceren. Glennis niet, zij wás Whitney Houston.'' Rugzak aan ervaring

Henny volgt haar op de voet en vindt het fantastisch dat ze mee doet. ''Ze heeft een rugzak aan ervaring. De eerste keer dat ze optrad, zeiden de juryleden dat het leek alsof ze naar een ster keken, maar dat is natuurlijk ook zo.'' LEES OOK: Superfan Glennis Grace wacht in spanning af Henny vreest dat slechts één ding in de weg zou kunnen staan van een finaleplek: ''De Amerikaanse nationale trots. Maar ze is zo verschrikkelijk goed, misschien wel beter dan de echte Whitney. Die finale gaat ze gewoon halen, anders vreet ik mijn schoen op met veter en al.'' De halve finale begint rond 02:00 uur Nederlandse tijd en zal live worden uitgezonden op NBC. In totaal zal Glennis met tien andere acts strijden voor één van de vijf plekken in de grote finale.