Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Glennis Grace gaat duet zingen in finale America's Got Talent Foto: ANP

AMSTERDAM - Glennis Grace gaat volgende week in de finale van America's Got Talent een duet met een bekende artiest zingen. Dat vertelde de zangeres in de ochtendshow van Giel Beelen op Veronica.

Glennis gaat ook gewoon een nummer solo zingen. "Dinsdag zing ik een song en woensdag bij het stemmen ga ik een duet doen met iemand", zo schetste Glennis haar finaleprogramma van volgende week. "Ik weet nog niet met wie dat gaat worden, of welk nummer ik ga zingen. Dat hoor ik morgen waarschijnlijk al." Lees ook: Ze doet het! Glennis Grace naar finale America's Got Talent Bij Glennis kwam meteen het idee om r&b-zanger Maxwell te vragen. Hij scoorde een hit met het liedje This Woman's Work, dat Glennis in de halve finale zong. Voor de show van dinsdag gaat Glennis mogelijk weer een liedje van Whitney Houston doen. Tijdens haar auditie vertolkte ze al de Houston-klassieker Run To You. "Daar hebben we serieuze gesprekken over. Ik kan niets beloven maar het is een hele grote en goede optie", zei Glennis. "Wat er ook gebeurt, ik ga ervoor zorgen dat het een killersong wordt."