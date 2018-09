Deel dit artikel:













Drie historische kerken verwoest in amper twee jaar tijd Foto: NH Nieuws Foto: Brand in de kerk in Amstelveen. Inter Visual Studio Foto: Brand in de kerk in Limmen. Laurens Bosch Foto: Brand in de kerk in Weesp. Thomas Pleeging

NOORD-HOLLAND - In de afgelopen twee jaar zijn er meerdere branden in Noord-Hollandse kerken geweest. In drie gevallen werden grote delen van de historische gebouwen verwoest. Het gaat om een brand in de Sint-Laurentiuskerk in Weesp, een brand in een kerk in Limmen en de brand in de kerk in Amstelveen van gisteren.

In november 2016 stortte door een felle brand de 25 meter hoge toren van de Sint-Laurentiuskerk in Weesp in. Een uur ervoor brak de brand uit. Na de brand was de koperen windhaan die op de torenspits stond, kwijt. In juni dit jaar werd begonnen met de restauratie van de torenspits. Begin mei van dit jaar brak er in een groot deel van de Corneliuskerk in Limmen brand uit. De pastorie en de toren werden gered. Lees ook: Puimruimen in de afgebrande Corneliuskerk: "Johannes en Marcus zijn helemaal verdwenen" Een groot deel van de kerk was door de brand verwoest. Het opruimen van de troep moest heel voorzichtig, vanwege mogelijke kostbaarheden onder het puin. Gisteravond woedde in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen een brand. De schade aan de kerk is volgens een woordvoerder van de brandweer enorm, maar wat er precies allemaal verwoest is, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de 65 meter hoge toren kon worden gered. De Sint-Urbanuskerk is gebouwd in 1888, staat op de rijksmonumentenlijst en is ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers. De kerk is onlangs nog volledig gerestaureerd. Hierbij was ook een bijzonder orgel hersteld. Lees ook: Brandweer hele ochtend bezig geweest met blussen kerkbrand Amstelveen