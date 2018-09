Deel dit artikel:













Zeer grote brand in Amstelveense kerk Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTELVEEN - De brandweer van Amstelveen is uitgerukt voor een fikse brand in de Urbanus kerk in Amstelveen. Het is nog niet duidelijk wat de precieze omvang van de brand is en of er personen aanwezig zijn in het gebouw.

Momenteel is de brandweer met groot materieel aan het blussen. Mensen die dichtbij de kerk wonen zijn geëvacueerd en ergens anders opgegevangen. Hoeveel mensen geëvacueerd zijn en waar ze opgevangen worden is nog niet duidelijk. De st. Urbanuskerk is gebouwd in 1888, staat op de rijksmonumentenlijst en is ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers. De brandweer raadt omwonenden ramen en deuren te sluiten tegen rookoverlast.