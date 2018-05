Puinruimen in de afgebrande Corneliuskerk: "Johannes en Marcus zijn helemaal verdwenen"

LIMMEN - Het grote puinruimen is begonnen in de Corneliuskerk in Limmen. Begin mei verwoestte een grote brand een groot deel van de kerk. Vandaag werden de eerste grote zakken met zwartgeblakerde restanten afgevoerd.

Grote puinzakken worden gevuld met verkoolde restanten van het dak en het interieur van de Corneliuskerk. Even later rijdt er ook een kleine shovel het gebouw binnen. Waar anders serene rust heerst en een preek of gezang te horen is, klinkt nu het geraas van een zaag en het geluid van een schep die in de over de grond schraapt.

Vorige week zijn de kerkbanken die niet door het vuur gegrepen zijn al weggehaald. Vandaag en de rest van de week volgt de zwartgeblakerde puinhoop die rond het altaar ligt. Begin mei ontstond er brand in de kerk die het dak en delen van het interieur vernielde. De schade loopt in de miljoenen.

Opluchting

Gelukkig was de kerk goed verzekerd en laat het bisdom de kerk herstellen. Tot opluchting van de parochie. "Kijk om je heen. Er moeten gewoon kerken sluiten omdat er minder kerkgangers zijn of omdat het gebouw te veel kost", zegt pastor Johan Olling van de Corneliuskerk. "Dat gaf wel enige twijfel van 'hoe nu verder', dus de opluchting was heel groot."

Het opruimen van de troep gebeurt voorzichtig, omdat er mogelijk nog kostbaarheden onder het puin liggen. Maar veel zal het niet overleefd hebben vreest Olling. "Op het spreekgestoelte stonden de vier evangelisten. Lucas is gered. Behoorlijk verkoold ligt daar nog Matteüs. Maar Johannes en Marcus zijn helemaal verdwenen."

Een beeld van David, dat het vuur ook niet heeft weerstaan, gaat naar de brandweer in Limmen als cadeau. Olling: "Die wilden dat graag hebben en krijgen dat als dank voor hun inzet en het redden van de toren en de pastorie."

Als alle puin weg is, wordt gelijk werk gemaakt van het herstellen van de kerk. "Een architect is al aan het tekenen en de bedoeling is dat het dak er voor de winter op zit. We hopen dat op 16 september 2019, op de gedenkdag van Cornelius, de opgebouwde kerk ingezegend kan worden."