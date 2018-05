Afgebrande Corneliuskerk zal uit de as herrijzen: "De zon schijnt warm boven de kerk en Limmen"

LIMMEN - De gehavende Corneliuskerk in Limmen zal worden hersteld. Dat heeft het parochiebestuur van het bisdom en de verzekeraar te horen gekregen. De kerk liep fikse schade op door een brand begin mei.

"Een warme zon schijnt over de kerk en Limmen", zegt pastor Johan Olling van de Corneliuskerk. Deze week bracht bisschop Punt een bezoek aan de beschadigde kerk, en kon de pastor geruststellen over de toekomst. "Het bisdom staat achter het herstel van de kerk."

Olling: "En niet onbelangrijk: ook onze verzekeraar Donatus ziet het zitten." En daarmee is de allergrootste zorg bij de Limmer parochianen weggenomen. "Het heeft daarnaast geholpen dat de monumentale status van het gebouw niet is aangetast. Stel dat de buitenmuren waren ingestort, dan was die status in het geding gekomen en had het een heel ander verhaal kunnen zijn."

Ook zijn er geen financiële zorgen. Olling: "De kerk was goed verzekerd. We zullen het verzekerde bedrag van vijftien miljoen euro ook niet helemaal nodig hebben. De grootste kosten zitten in het herstel van het dak, zo'n vijf miljoen euro. Daarnaast is ons eigen huishoudboekje op orde. Ook dat geeft vertrouwen. Monseigneur Punt heeft laten weten dat het dak er voor de winter weer op zit."

Volgens Olling stelde de bisschop dat het herstel ook kansen biedt. "Monseigneur Punt doelde daarmee op het toekomstbestendig maken van de kerk voor de komende twintig jaar. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van vloerverwarming."

Puinruimen

Aanstaande maandag begint het grote puinruimen in de kerk. "Gisteren en vandaag zijn de kerkbanken weggehaald. Maandag komt een bedrijf om het zwartgeblakerde puin van de grond weg te halen en kunnen we zien wat er eventueel nog aan bruikbare zaken onder ligt. Ook komt orgelbouwer Flentrop langs om het orgel te demonteren. Dan weten we ook wat de schade daaraan is."

Over de oorzaak van de brand is nog steeds geen uitsluitsel gegeven.