270.000 poncho's voor bezoekers Mysteryland: "In ieder geval goed beschermd"

VIJFHUIZEN - Net als gisteren krijgt het festivalterrein van Mysteryland in Vijfhuizen vandaag regelmatig de volle laag. Zonnige perioden en stevige buien wisselen elkaar in rap tempo af, maar dankzij maatregelen van de organisatie feesten de meeste bezoekers ongestoord door.

"Het regende een beetje, maar nu schijnt de zon", vat een vrouw het weerbeeld op deze tweede dag van de jubilieumeditie van het festival samen. "Het is regen, zon, regen, zon. Daarom dragen we een poncho."

Waar een deel van de bezoekers bij ieder buitje de poncho over het hoofd trekt, hebben anderen geen zin in voortdurend gestoei met het stuk plastic. "Het regent af en aan, dan kun je dat ding beter aanhouden. Zo warm is het nu ook weer niet, en dan ben je in ieder geval goed beschermd."

Met het slechte weer op komst heeft de organisatie tal van maatregelen genomen om de festivalgangers tegen de regen te beschermen. Zo zijn er extra tenten geplaatst waar bezoekers kunnen schuilen en zijn er extra vloeren neergelegd om te voorkomen dat het terrein overal in een grote modderpoel verandert.

"We hebben 270.000 poncho's laten komen", zo vertelt festivaldirecteur Corina Cornfeind. "Normaal delen we poncho's uit voor één persoon, maar dit jaar hebben we de group poncho erbij bedacht. Dat is een waterdicht zeil waar twintig man onder kunnen staan. We hebben het gisteren getest en het heeft heel goed gewerkt."

Met de nodige buien op komst, zullen de poncho's ook vanavond nog gretig aftrek vinden. Voor morgen ziet het weerbeeld er beter uit: naar verwachting blijft het droog en laat de zon zich vaker zien dan vandaag.