Noord-Holland geteisterd door heftige buien: mooie foto's en poncho's op Mysteryland Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: AT5 Foto: Lidia Veldboer - van Leeuwen

HAARLEMMERMEER - Er vallen vanavond flinke buien in onze provincie. Hierdoor valt onder andere festival Mysteryland in Haarlemmermeer letterlijk in het water. Maar ook andere evenementen moeten handelen met de gevolgen van de flinke regenval.

Vanavond brak de hemel boven het festivalterrein open en kunnen de festivalgangers rekenen op harde buien. In poncho's rennen de bezoekers over de natgeregende velden. Bij de tenten, waar de optredens zijn, is het dringen geblazen. Iedereen wil een plekje onder het tentzeil, om zo droog mogelijk te blijven. Lees ook: Festivals nemen maatregelen vanwege hevige regenval Ook in de rest van de provincie gaat het los. In Amsterdam staat een verregende groep mensen bij de opening van de Uitmarkt. Al direct bij de aftrap regende Guus Meeuwis totaal nat, mede doordat de overkapping niet het hele podium bedekte. "Regen en brillen zijn geen goede combinatie", verzuchtte de zanger na afloop van zijn optreden. Bermbrand

Boven Texel pakten eerder deze avond dreigende luchten zich samen, met onweer en fikse buien tot gevolg. Dat onweer veroorzaakte in Halfweg zelfs een bermbrand, toen de bliksem insloeg. De gigantische voorstelling 'De Ontdeckingh' is ook afgelast. De voorstelling in het openluchttheater was niet bestand tegen de hoeveelheid water dat uit de lucht kwam vallen.