Giga openluchttheater brengt Gouden Eeuw tot leven

ENKHUIZEN - In een mum van tijd is er op het Enkhuizer Zand een openluchttheater uit de grond gestampt. Met plek voor 1400 man publiek, wordt er de komende twee weken het historisch theaterspektakel “De Ontdeckingh” ten tonele gebracht.

Het levensverhaal van de twee grootste ontdekkingsreizigers van Enkhuizen, Jan Huygen van Linschoten en Dirck China, wordt verteld. "Er wordt een stuk geschiedenis nagespeeld dat heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Nederland in de Gouden Eeuw tot grootmacht", legt acteur Alfred van den Heuvel uit. Na zich opgegeven te hebben als vrijwilliger om te helpen bij de opbouw, is hij nu gevraagd om als gastheer de voorstelling te openen.

Cast

De cast telt ruim vijftig spelers onde wie veel jong talent van Theaterschool De Cast uit Enkhuizen. Ook broer en zus Jill en Dim de Groot uit Hem doen mee aan het stuk. "Ik mag het stuk openen met een lied, dat is toch wel spannend", vertelt Dim aan NH Nieuws. Ook zijn zus Jill (15) is al gezond gespannen: "Ik denk dat als het echt gaat beginnen, dat ik nog zenuwachtiger wordt."

Ook speelt er een vijftal professionele acteurs mee. De muziek is gecomponeerd door Tim Knol. Het imposante decordoek, ofwel de black-box, springt direct in het oog. Op het maar liefst 18 meter brede doek worden tijdens de voorstelling animaties geprojecteerd. Maar ook kunnen acteurs zowel in de box als voor de box spelen.

Festivalterrein

Naast het openluchttheater is er ook een festivalterrein om het podium heen gebouwd. Museumschip de Halve Mean komt speciaal naar Enkhuizen toe, er is een lezing over de Gouden Eeuw en voor de fijnproevers is er een historisch driegangen-maal te nuttigen.

Vrijdagavond moet alles gereed zijn, dan is de try-out van de voorstelling. De Ontdeckingh wordt gespeeld tot en met zaterdag 1 september.