Schone stroom voor Mysteryland

HAARLEMMERMEER - De komende editie van Mysteryland op het voormalige Floriade terrein in Haarlemmermeer, draait voor een kwart op lokaal opgewekte groene stroom. Volgend jaar zal dat naar verwachting 80 tot 85 procent zijn.

Die stroom wordt opgewekt door de zonnepanelen op de naastgelegen schuur van voormalig aardappelboer Jos Koeckhoven.

De stroom wordt geleverd op een aantal bestaande aansluitingen op het festivalterrein. De zonnestroom vervangt ongeveer een kwart van de dieselaggregaten waar het festival normaal op draait. Tijdens het festival wordt ook stroom opgeslagen in 4 Green Batteries en gebruikt voor de stroomvoorziening op de camping.

Duurzame stroom

"Nu is het aandeel zonnestroom nog 25 procent," zegt John Nederstigt, wethouder in Haarlemmermeer. "Maar wij gaan het festivalterrein voorzien van nog meer vaste aansluitpunten voor afname van lokaal opgewekte zonnestroom. Daarmee ondersteunen we de ambitie om op termijn het hele Mysteryland festival op lokale duurzame stroom te laten draaien. Maar ook de andere evenementen die hier plaats vinden, kunnen straks de dieselaggregaten thuis laten."

Met deze ontwikkeling, het voorzien van een evenemententerrein van zonnestroom, loopt de gemeente Haarlemmermeer volgens de wethouder voorop in Nederland.