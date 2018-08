Muziekevenement Egmond afgelast na verwoestende brand

EGMOND AAN ZEE - Het muziekevenement Loop naar de Pomp in Egmond aan Zee gaat zondag niet door vanwege de verwoestende brand van gisteren in het hart van het dorp.

Traditiegetrouw verandert het Pompplein in de badplaats in de weekenden in juli en augustus in een bruisend festival met livemuziek voor jong en oud. Uit piëteit is besloten de editie van komende zondag af te gelasten. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet gegarandeerd worden, omdat er rond het afgebrande pand veel hekken staan.

Lees ook: 'Verwoestende brand Egmond ontstond na ongeluk met gasfles'

Bij de brand, die vermoedelijk ontstond na een ongeluk met een gasfles, werd het pas gerenoveerde restaurant De Klok volledig verwoest. Om het vuur te blussen werd besloten het gebouw te slopen. Twee mensen raakten gewond: de eigenaar van het restaurant en een bezoeker. Omliggende horecagelegenheden liepen rookschade op.