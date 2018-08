Restaurant in Egmond aan Zee wordt gesloopt om verwoestende brand te kunnen blussen

EGMOND AAN ZEE - Het pand in Egmond aan Zee waarin restaurant De Klok gevestigd is, moet worden gesloopt. De brandweer neemt deze maatregel om de brand, die uren in het welbekende restaurant heeft gewoed, beter te kunnen blussen. Geprobeerd werd om een sloop te voorkomen, maar dat mocht niet baten.

Inmiddels is het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer is gestart met nablussen. "Ramen en deuren kunnen weer open. Er kan nog sprake zijn van een brandgeur", aldus de Veiligheidsregio.

Oudste restaurant

De Klok is een van de oudste restaurants van Egmond aan Zee. De brand heeft daarom tot veel ongeloof bij bewoners geleid. "Iedereen heeft hier wel eens gegeten. De verslagenheid is dan ook groot", vertelt onze eigen verslaggever. "Het is echt heel heftig", beaamt een omstander. "Je kent De Klok al je leven lang. Dan gaat het opeens allemaal weg."

"Een ramp voor het dorp", noemt een getuige de brand zelfs. Volgens hem hadden drie voormalige werknemers het restaurant nog niet zo lang geleden overgenomen en waren ze druk bezig met het verbouwen van het pand. "Ik sta hier met tranen in mijn ogen."

Gewonden

Bovendien zijn er gewonden gevallen door de brand. Zo heeft de eigenaar van het restaurant brandwonden opgelopen. Hij is ter plekke nagekeken in de ambulance. Een gast van het restaurant is naar het ziekenhuis vervoerd met snijwonden. Hij zou vast hebben gezeten op het toilet en sloeg een raam in om in veiligheid te komen.

De Veiligheidsregio roept bewoners op om zich te melden, als hun woning (rook)schade heeft gekregen door de brand. Dat geldt ook voor de ondernemers van nabijgelegen zaken. "Vanavond is stichting Salvage (eerste hulp namens verzekeraars) van 21.00 tot 22.30 uur in Hotel Zuiderduin aanwezig."