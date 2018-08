'Verwoestende brand Egmond ontstond na ongeluk met gasfles'

EGMOND AAN ZEE - De brand die gisteren restaurant De Klok in Egmond volledig heeft verwoest, is ontstaan na een ongeluk met een gasfles. Dat zegt de zus van een van de ondernemers van de horecagelegenheid.

"Via een ongeval met een gasfles, heeft het hele restaurant vlam gevat", zo schrijft Juna Breuer in een online bericht. Dat heeft zij geplaatst bij een actie die door haarzelf op touw is gezet. Door middel van een steunbetuigingscampagne probeert zij geld in te zamelen voor de zwaar getroffen uitbaters van De Klok.

'Niks van over'

Breuer schrijft: "Alles wat net gerestaureerd was, alles wat zij met hart en ziel hebben opgeknapt, de zaak die precies was zoals zij het wilde hebben, is vernield. De complete zaak gaat plat gegooid worden omdat er niks meer van over is."

Gisteren vertelde een ooggetuige al aan NH Nieuws dat het vermoeden bestond dat er iets mis was gegaan met een gasfles van de terrasverwarmer.