VIDEO: Twee gewonden bij zeer grote brand Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Bij de brand in restaurant de Klok in het dorpshart van Egmond aan Zee zijn zeker twee personen gewond geraakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws.

Het zou gaan om brandwonden bij de eigenaar van het restaurant. Hij is ter plekke nagekeken in de ambulance. Een gast van het restaurant is naar het ziekenhuis vervoerd met snijwonden. Hij zou vast hebben gezeten op het toilet en sloeg een raam in om in veiligheid te komen.

Volgens een getuige zou er ook een derde gewonde zijn; een ober van het restaurant.

Het vuur ontstond vanmiddag in de gasfles van een terrasverwarmer, vermoedt ooggetuige Cor Mooij. Volgens hem is het pand zwaar beschadigd geraakt. "Ik denk dat het wel als verloren kan worden beschouwd."

Onze eigen verslaggever ziet dat de brand veel impact heeft op het dorp. "Iedereen heeft hier wel eens gegeten, omdat het een van de oudste restaurants van Egmond aan Zee is. De verslagenheid is dan ook groot", vertelt hij.

Naastgelegen panden

De hevigste vlammen lijken gedoofd, wel komt er nog veel rook vrij. De brandweer doet zijn best om de brand niet te laten overslaan naar de naastgelegen woningen. "Wel hebben omliggende panden rook- en waterschade", vertelt een woordvoerder. "Dat was niet te voorkomen. Zij zullen de nacht elders doorbrengen."

De Veiligheidsregio roept nogmaals op om uit de rook te blijven. "Houdt ramen en deuren gesloten, en zet de ventilatie uit. En we willen mensen op het hart drukken om de hulpdiensten niet te hinderen."