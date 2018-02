Haarlemmers stappen naar de rechter vanwege zendmast: "Waarom moeten wij eerst ziek worden?"

HAARLEM - Ruim dertig buurtbewoners spannen een kort geding aan tegen de gemeente Haarlem, omdat er een zendmast op enkele tientallen meters van hun huis wordt geplaatst. "Waarom moeten wij eerst ziek worden, voordat de mast verplaatst wordt?"

De bewoners zijn bang dat zij ziek worden van de straling die de zendmast zou afgeven. De mast wordt geplaatst naast de velden van de Haarlemse voetbalclub United Davo, die aan een woonwijk grenst. Een opmerkelijke keuze, vinden buurtbewoners, die zich zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen.



De vergunning voor het plaatsen van de mast is door de gemeente al afgegeven. Of de voetbalclub hiervoor toestemming heeft gegeven, is onduidelijk. Buurtbewoner Alex van Eijck is woedend. De mast komt vlakbij zijn huis te staan. "Er is hier 300 meter verderop een prachtige plek waar die uitstekend kan staan. Waarom moeten wij eerst ziek worden, voordat de mast verplaatst wordt?"



Volgens de actievoerders zou de mast bij de plas Put van Vink in Heemstede worden neergezet. Daar wisten buurtbewoners de plaatsing te voorkomen. "En nu zadelt de gemeente ons ermee op", vertelt een buurtbewoner. "Ik ben behoorlijk boos, ja!", geeft de vrouw toe, terwijl ze met een groep medestanders richting de voetbalvelden loopt.

Daarnaast is de buurt boos, omdat zij door de gemeente Haarlem helemaal niet zijn ingelicht over de plaatsing van de mast. De gemeente op haar beurt meent dat ze zich aan de regels houdt.



'Veiligheid staat voorop'

Op dit moment ligt bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem een initiatiefvoorstel van de lokale partij Trots Haarlem, om telefoonmasten verder van de bewoonde wereld af te plaatsen. "Wat ons betreft hoeft de zendmast nergens te komen. De veiligheid van de bewoners staat voorop", zegt fractieassistent Albert Keevel, die ook bij het protest aanwezig was.



Omdat de buurtbewoners zich niet gehoord voelen door de gemeente, stappen zij nu dus naar de rechter. Vorig jaar maakten het bestuur van het Haarlemse Coornhert Lyceum en bewoners van de Zandvoorter Allee in Haarlem-Zuid een soortgelijke situatie mee. De zendmast werd daar uiteindelijk weggehaald.



Het kort geding vindt op donderdag 8 maart plaats.